Семинар IADC в Бакинской высшей школе нефти

4 апреля 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел семинар «Настоящее и будущее процесса автоматизации буровых установок», организованный Международной ассоциацией буровых подрядчиков (International Association of Drilling Contractors – IADC), сообщает вуз в среду.

Его провел директор по развитию технологии и бизнеса компании National Oilwell Varco (NOV) Том Йост. В работе семинара также приняли участие председатель секции IADC в Каспийском регионе, менеджер буровых работ SOCAR AQŞ Грэхем Кларк, менеджер представительства компании NOV в Каспийском регионе Рамиз Имамкулиев и инженер по бурению компании BP в Азербайджане, член секции IADC в регионе Турал Нагибейли. Его участниками стали более 70 студентов Высшей школы.

Открывая мероприятие, главной целью которого было ознакомление слушателей с процессами и новейшими тенденциями автоматизации буровых установок, проректор БВШН Рашад Гасанов приветствовал гостей и отметил, что БВШН и IADC связывают плодотворные партнерские отношения. Затем Том Йост выступил с презентацией и продемонстрировал видеоматериалы, раскрывающие основную тему семинара, а также поделился собственным опытом работы в этой сфере. Делясь своими впечатлениями, он в заключение отметил внимание и активное участие слушателей и подчеркнул, что восхищен условиями, созданными для студентов вуза в кампусе БВШН.

В завершение семинара представители IADC ответили на интересующие студентов вопросы.

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