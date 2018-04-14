Полиция Баку о митинге т.н. "Нацсовета"

БАКУ /Trend/ - В субботу на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью столицы митинг так называемого "Национального совета демократических сил".

Как говорится в сообщении Главного управления полиции Баку, в митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняло участие около тысячи членов и сторонников партии Народного фронта Азербайджана, партий «Мусават» и «Халг», движений - Союз мусульман, NİDA, а также ряда неправительственных и молодежных организаций - сторонников оппозиции.

Во время митинга не было зафиксировано случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка, говорится в сообщении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.