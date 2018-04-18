Аккредитация FİBАA: Впервые в системе образования Азербайджана!

БАКУ /Trend/ - В системе образования Азербайджана впервые 5 специальностей Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности по Программе Управления бизнесом-BA (MBA, BBA, ZU) были аккредитованы международным агентством по аккредитации и экспертизе качества образования FİBAA по 5 специальностям:

-Business Informatics (B.Sc)

-Computer Engineering (B.Sc.)

-Industrial Engineering (B.Sc.)

-Computer Information Systems (MBA)

-Operations Management (MBA)

Основанная в 1994 году в Бонне (Германия), FIBAA является первым признанным аккредитационным международным агентством. Основным принципом данного агенства является повышение качества образования, а также гарантирует соответствие Европейским и Международным стандартам.

Впервые в Азербайджане, 24-26 октября 2017 года была проведена международная аккредитация BA Программ (MBA,BBA,ZU) уполномоченными представителями FIBAA. Среди делегатов были профессора таких влиятельных университетов, как Эрфурт, Альбштадт-Зикмаринген, Оснабрюк. Все учебные пособия, материалы, лекции, силлабусы, учебные программы по всем специальностям были тщательно проверены во время их визита. Были проведены встречи и дискуссии с административным персоналом, преподователями, студентами а также выпускниками. В результате последующих процедур были аккредитованы 5 специальностей по данной программe.

Этот успех является ярким свидетельством того, что самые современные методы обучения, использование технических средств при преподавании предметов на английском языке, а также образовательные стандарты BA программ , соответствуют Eвропейским и Mеждународным Cтандартам. Качество программ и образовательная среда, созданные в университете, привлекают внимание студентов к Азербайджанскому Государственному Университету Нефти и Промышленности. Программа способствует получению студентами теоретических и методологических знаний, а также необходимые навыки, жизненно важные для успешной карьеры в будущем.

После полной оценки всех аспектов образования в ВА программах, FİBAA ​​пришла к выводу, что Азербайджанский Государственный Университет Нефти Промышленности имеет все показатели качества для развития ВА программ (MBA,BBA,ZU), и регулярно работают над их улучшением. Чтобы повышать качество обучения и улучшить организацию управления , постоянно осуществляется система контроля качества. В то же время систематически осуществляются процедуры совершенствования контроля устойчивого качества и мониторинга программ.

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