Стал известен график второго тура чемпионата Формулы 2 в Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародован график второго тура чемпионата Формулы 2, говорится в сообщении Операционной компании Бакинского городского кольца, распространенном в среду.

В этом году в чемпионате Формулы 2 участвуют 10 команд, борьбу будут вести 20 пилотов. Сезон чемпионата состоит из 12 туров. Каждый тур охватывает Гран-при, который проводится в конце недели. В этот период проходят две гонки.

Уже состоялся первый тур чемпионата Формулы 2. В настоящий момент первое место в таблице с 39 баллами занимает Ландо Норрис. Следом идут Артем Маркелов с 30 баллами и Серхио Сетте с 28 баллами.

Следующий тур пройдет 27-29 апреля в Баку.

Расписание тура чемпионата Формулы 2

Бахрейн, 6-8 апреля

Азербайджан, 27-29 апреля

Испания, 11-13 мая

Монако, 24-26 мая

Франция, 22-24 июня

Австрия, 29 июня – 1 июля

Великобритания, 6-8 июля

Бельгия, 24-26 августа

Италия, 31 августа-2 сентября

Россия, 28-30 сентября

Абу-Даби, 23-25 ноября





Второй тур Чемпионата Формулы 2: Азербайджан

В первой гонке Бакинского городского кольца пилоты Формулы 2 проедут 29 кругов, во второй гонке - 21 круг.

Команды и пилоты

RUSSIAN TIME (Артем Маркелов и Тадасуке Макино)

PERTAMINA PREMA THEODORE RACING (Шон Гелаэль и Ник де Врис)

DAMS (Александр Албон и Николас Латифи)

ART GRAND PRIX (Джек Айткен и Джордж Рассел)

MOTORSPORTS (Роберто Мери и Ральф Бошунг)

BWT ARDEN (Максимилиан Гюнтер и Ниреи Фукузуми)

CAMPOS VEXATEC RACING (Лука Гиотто и Рой Ниссани)

TRIDENT (Арджун Маини и Сантино Ферруччи)

CARLIN (Серхио Сетте Камара и Ландо Норрис)

CHAROUZ RACING SYSTEM (Луи Делетрас и Антонио Фуоко)

Напомним, что в прошлом году в первой гонке чемпионата Формулы 2, которая состоялась в Баку 23-25 июня, победу одержал пилот команды Pertamina Prema Theodore Racing Чарльз Леклер, во второй гонке победу одержал пилот команды BWT Arden2 Норман Нато.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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