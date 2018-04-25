Стал известен график второго тура чемпионата Формулы 2 в Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародован график второго тура чемпионата Формулы 2, говорится в сообщении Операционной компании Бакинского городского кольца, распространенном в среду.
В этом году в чемпионате Формулы 2 участвуют 10 команд, борьбу будут вести 20 пилотов. Сезон чемпионата состоит из 12 туров. Каждый тур охватывает Гран-при, который проводится в конце недели. В этот период проходят две гонки.
Уже состоялся первый тур чемпионата Формулы 2. В настоящий момент первое место в таблице с 39 баллами занимает Ландо Норрис. Следом идут Артем Маркелов с 30 баллами и Серхио Сетте с 28 баллами.
Следующий тур пройдет 27-29 апреля в Баку.
Расписание тура чемпионата Формулы 2
Бахрейн, 6-8 апреля
Азербайджан, 27-29 апреля
Испания, 11-13 мая
Монако, 24-26 мая
Франция, 22-24 июня
Австрия, 29 июня – 1 июля
Великобритания, 6-8 июля
Бельгия, 24-26 августа
Италия, 31 августа-2 сентября
Россия, 28-30 сентября
Абу-Даби, 23-25 ноября
Второй тур Чемпионата Формулы 2: Азербайджан
В первой гонке Бакинского городского кольца пилоты Формулы 2 проедут 29 кругов, во второй гонке - 21 круг.
Команды и пилоты
RUSSIAN TIME (Артем Маркелов и Тадасуке Макино)
PERTAMINA PREMA THEODORE RACING (Шон Гелаэль и Ник де Врис)
DAMS (Александр Албон и Николас Латифи)
ART GRAND PRIX (Джек Айткен и Джордж Рассел)
MOTORSPORTS (Роберто Мери и Ральф Бошунг)
BWT ARDEN (Максимилиан Гюнтер и Ниреи Фукузуми)
CAMPOS VEXATEC RACING (Лука Гиотто и Рой Ниссани)
TRIDENT (Арджун Маини и Сантино Ферруччи)
CARLIN (Серхио Сетте Камара и Ландо Норрис)
CHAROUZ RACING SYSTEM (Луи Делетрас и Антонио Фуоко)
Напомним, что в прошлом году в первой гонке чемпионата Формулы 2, которая состоялась в Баку 23-25 июня, победу одержал пилот команды Pertamina Prema Theodore Racing Чарльз Леклер, во второй гонке победу одержал пилот команды BWT Arden2 Норман Нато.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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