Жду качественных выступлений от гимнасток - главный тренер сборной Азербайджана

26 апреля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку стартует очередное гимнастическое соревнование - Кубок мира по художественной гимнастике. О подготовке сборной Азербайджана к соревнованию Trend рассказала ее главный тренер Мариана Василева.

По словам главного тренера, первая команда в этом году уже выступала на крупных турнирах, достигла неплохих результатов, а в групповых упражнениях была завоевана бронзовая медаль.

Василева отметила, что групповая команда хорошо начала сезон, и сейчас важно преодолеть психологический барьер неудачных выступлений в Баку.

“Меня очень радует групповая команда. У них зрелищные номера, и, что самое главное, девочкам удается чисто их выполнять. Я очень сильно надеюсь, что в этом году у них получится выступить хорошо. В прошлом году они замечательно выступали на всех этапах Кубка мира, на Гран-при, на Чемпионате мира, завоевывали медали, в том числе и золотые. Но почему то у них не получается выступать в Баку. Может быть из-за того, что они очень хотят показать себя в родных стенах. Но я думаю, что переломный момент настал, и они смогут выступить на хорошем уровне”, - сказала Василева.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

В первые два дня квалификационных соревнований гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. В зависимости от результатов квалификации, определятся победители многоборья и участницы финалов по отдельным предметам в обоих видах программы.

А в финалах, которые состоятся в последний день соревнований, восемь самых сильных гимнасток и восемь лучших групповых команд будут соревноваться за звание чемпионок.

Гимнастке и группе, набравшей самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной - Мариана Василева
Общество 25 апреля 17:56
Бронза в командном зачете стала приятной неожиданностью - главный тренер сборной Азербайджана
Общество 24 апреля 12:24
Мариана Василева: Избрание Фарида Гаибова на пост президента UEG показало, что Европа верит в лидерство Азербайджана (ФОТО)
Общество 2 декабря 2017 19:02
Мариана Василева: Уровень гимнасток из регионов Азербайджана растет
Общество 18 августа 2017 15:24
Мариана Василева: Дети - наше будущее
Общество 1 июня 2017 15:01
Мариана Василева: Мы не имели права подвести наших зрителей
Общество 15 мая 2017 00:18
Золотая медаль, которую мы сегодня выиграли, является исторической - Мариана Василева
Общество 13 мая 2017 22:16
Включение художественной гимнастики в Исламиаду - исключительная заслуга Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - Мариана Василева
Общество 8 мая 2017 17:23
В Баку состоялись гала-концерт и церемония закрытия Кубка мира по художественной гимнастике
Общество 30 апреля 2017 20:27
В Баку прошла церемония награждения победителей финалов Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях (ФОТО)
Общество 30 апреля 2017 20:03
Азербайджан и Украина не конкурируют, а дополняют друг друга в спорте - посол
Общество 30 апреля 2017 18:59
Баку преподнес нам массу впечатлений - белорусские гимнастки
Общество 30 апреля 2017 18:50
Организация Кубка мира в Баку как всегда на высочайшем уровне - заместитель посла Израиля
Общество 30 апреля 2017 18:06
Опыт который гимнастки приобрели на Кубке мира в Баку поможет им в дальнейших соревнованиях - посол Румынии
Общество 30 апреля 2017 17:58
Украинские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях
Общество 30 апреля 2017 17:49
Итальянские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях
Общество 30 апреля 2017 16:46
Очень понравилось выступать в Баку - белорусская гимнастка
Общество 30 апреля 2017 16:38
Созданные в Баку условия помогают спортсменам добиваться самых высоких результатов - посол Беларуси
Общество 30 апреля 2017 16:24