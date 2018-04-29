Мариана Василева: Счастлива, что сборная Азербайджана наконец-то взяла медаль на домашней арене

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определились победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляла групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимали участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступали в индивидуальной программе, а 83 гимнастки - в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков)

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