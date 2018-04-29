Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1.

13 из 20 пилотов смогли пересечь финишную линию:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1:43:44.291

2. Кими Райкконен (Ferrari) +2.460

3. Серхио Перес (Force India) +4.024

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +5.329

5. Карлос Сайнс (Renault) +7.515

6. Шарль Леклер (Sauber) +9.158

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +10.931

9. Лэнс Стролл (Williams) +12.546

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +14.152

11. Брендон Хартли (Toro Rosso) +18.030

12. Маркус Эрикссон (Sauber) +18.512

13. Пьер Гасли (Toro Rosso) +24.720

14. Кевин Магнуссен (Haas) +30.663

Даниэль Риккардо, Макс Фрестаппен (оба из команды Red Bull Racing), Эстебан Окон (Force India), Вальттери Боттас (Mercedes), Сергей Сироткин (Williams), Нико Хюлькенберг (Renault) и Ромен Грожан (Haas) не смогли пересечь финишную прямую.

27 апреля на проходящих в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды. В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 также прошли соревнования Формулы 2.

Протяженность бакинского трека составляет шесть километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на седьмом и восьмом поворотах – 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.