Обнародован размер зарплаты религиозных деятелей Азербайджана

1 мая 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для оказания материальной помощи религиозным деятелям Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил средства Фонду пропаганды духовных ценностей.

Об этом во вторник сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что фонд совместно с Управлением мусульман Кавказа определил список религиозных деятелей, которые будут получать поддержку.

«Согласно этому списку, на банковские счета, карты имамов-наибов и имамов, назначенных в мечети Управлением мусульман Кавказа, будет переведена зарплата. Средства были выделены в конце февраля. Сейчас май месяц, но выплата средств будет с марта», - сказал Гурбанлы.

Председатель госкомитета добавил, что списки по территории Баку и прилегающим к нему территориям полностью готовы, Нахчыван также предоставил списки.

«Считаю, что уже в эти дни начнется выплата", - отметил Гурбанлы.

“Поддержку будут получать официально назначенные религиозные деятели. Эти религиозные деятели подписали договор с Фондом пропаганды духовных ценностей", - сказал Гурбанлы.

По его словам, режим работы религиозных деятелей, получающих материальную поддержку, будет под контролем Управления мусульман Кавказа и фонда.

Как сказал Гурбанлы, не может идти и речи о материальной поддержке со стороны. То есть, предусматривается материальная поддержка только тех религиозных деятелей, которые официально назначены Советом газиев Управления мусульман Кавказа.

По его словам, сумма зарплаты утверждена министерством финансов, и первая категория религиозных деятелей будет получать 200-250 манатов, вторая - 300 манатов, третья - 400 манатов.

"Также определены религиозные деятели данной категории, работающие в почти 200 мечетях Нахчывана, которые будут получать материальную помощь в данной форме", - сказал председатель госкомитета.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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