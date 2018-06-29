Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана об основном направлении деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане основным направлением деятельности Госкомитета по работе с религиозными структурами должна быть борьба с радикализмом. Об этом во время выступления в пятницу на республиканском совещании, проводимом на тему «Правовая база отношений между государством и религией», сказал зампредседателя госкомитета Гюндюз Исмайлов.

По его словам, для совершенствования на высоком уровне отношений между государством и религией, проведения в идеологической плоскости эффективной борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом, а также дальнейшего укрепления традиций сосуществования в условиях взаимоуважения, добрососедства и сотрудничества граждан страны, исповедующих различные религии, госкомитет проводит ряд мероприятий. Так, одним из основных направлений является организация просветительской работы, связанной с законодательной базой, существующей в этой сфере.

Исмайлов добавил, что сегодняшнее совещание организовано для проведения связанных с этим общественных обсуждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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