Обнародован прогноз погоды на следующую неделю

1 июля 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидающийся второго июля в Баку и на Абшернском полуострове северный ветер станет причиной понижения температуры, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Однако 3-4 июля вновь ожидается аномальная жара.

С 5 по 8 июля временами усиливающийся северный ветер станет положительным фактором и температура воздуха приблизится к нормальным показателям.

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