Завершается ремонт участка автодороги Баку-Губа-граница с Россией

БАКУ /Trend/ - Работа по асфальтированию участка 6-11 километр автодороги Баку-Губа-граница с Россией близится к завершению.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, работа на этом участке полностью завершится 3 июля, и на следующий день начнется работа по обновлению дорожной разметки.

С 4 июня дорога будет открыта для движения, отметил глава пресс-службы.

Напомним, что 27 июня Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступила к работе по замене асфальтного покрытия на участке 6-11 километр автодороги Баку-Губа-граница с Россией. Частичное ограничение автодвижения на участке в связи с проведением работ привело к возникновению пробок.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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