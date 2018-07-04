Вчера солнечный удар в Баку получили 10 человек

БАКУ /Trend/ - В связи с аномально жаркой погодой с мая по настоящее время в Бакинскую городскую службу скорой медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом, сообщили в среду Trend в минздраве.

Из обратившихся 22-м была оказана амбулаторная помощь, 40 лицам был поставлен диагноз солнечный удар средней степени, они были помещены в медучреждения. Среди обратившихся 46 мужчин, 12 женщин и четверо детей.

Третьего июля с жалобой на солнечный удар обратились десять человек, девять из которых были госпитализированы.

В этом году смертельных случаев от солнечного удара не зарегистрировано.

Напомним, что в начале июля в Баку и на Абшеронском полуострове за весь период инструментальных наблюдений (120 лет) был зафиксирован рекордный температурный показатель в 43-44 градуса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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