Азербайджан представляет иностранцам и лицам без гражданства электронные трудовые визы

9 июля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 6 июля в список видов виз в системе "ASAN Viza" также добавлена трудовая виза, говорится в сообщении Государственной службы миграции, распространенном в понедельник.

Отныне иностранцы и лица без гражданства смогут получать электронные трудовые визы.

Иностранцам и лицам без гражданства, желающим заняться оплачиваемой трудовой деятельностью в Азербайджане, рекомендуется въезжать в страну с трудовой визой.

Отметим, что процедуры по "ASAN Viza" осуществляются на сайте www.eviza.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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