В Гяндже проходит церемония прощания с офицерами полиции (ФОТО)

11 июля 2018 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже проходит церемония прощания с офицерами полиции, погибшими накануне во время незаконной акции.

При исполнении обязанностей, в результате нанесенных радикалистами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи – полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района – полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В церемонии, проводимой в Главном управлении полиции Гянджи, участвуют замминистра внутренних дел Орудж Залов, другие официальные лица МВД, руководство Исполнительной власти Гянджи и представители общественности города.

Погибшие сотрудники полиции будут похоронены на Аллее шехидов в Гяндже.

Отметим, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорится в распространенном накануне совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности.

В сообщении отмечается, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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