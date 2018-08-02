Дорожная полиция Баку о загрязнении автомобилями атмосферы

2 августа 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дан старт реализации «Плана мероприятий по усилению контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов на 2018-2022 годы», утвержденного совместно МВД и министерством экологии и природных ресурсов.

Как сказал Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, согласно плану с первого августа на территории Азербайджана традиционно проводится месячник «Чистый воздух».

Асадов отметил, что в течение этого периода будет усилена работа по устранению выбросов вредных веществ в окружающую среду двигателями автомобилей, будут выявлены автомобили, вредные вещества в выбросах которых превышают норму, и приняты меры в отношении их владельцев.

«В соответствии с «Госпрограммой в области демографического развития и развития народонаселения в Азербайджане», а также с постоянно осуществляемыми в республике экологическими мероприятиями, в автохозяйствах, расположенных в Баку, планируется провести мероприятия совместно с сотрудниками районных отделений государственной дорожной полиции и сотрудниками Департамента экологии и природных ресурсов Баку», - сказал Асадов.

Полковник полиции призвал всех принять участие в месячнике «Чистый воздух».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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