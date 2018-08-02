В лесу на Агсуинском перевале вновь начался пожар

2 августа 2018 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лесу на Агсуинском перевале возобновился пожар.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Агсуинского района Азербайджана Игбал Микаилов.

По его словам, на участке леса, где ночью произошел пожар, вновь началось возгорание.

"Начавшийся прошедшей ночью пожар был потушен, но теперь пожар возобновился. На место происшествия направлены вертолеты министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарные расчеты. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара", - сказал Микаилов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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