На Агсуинском перевале вновь активизировался оползень

БАКУ /Trend/ - Активизировался оползень на 132-156-м километрах (Агсуинском перевале) автодороги Баку-Шамахы-Евлах, говорится во вторник в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

В сообщении отмечается, что на 132-256-м километрах магистральной дороги Баку-Агсу активизировался оползневый процесс, на локальных участках зарегистрированы обвала.

Как сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, на ряде территорий Агсуинского перевала существуют места активных оползней.

«В особенности во время интенсивных осадков на этих территориях наблюдается определенная активность. Наши сотрудники постоянно контролируют эти точки, чтобы оползень не нанес ущерб автомобильной дороге, и проводят предупредительные мероприятия. В настоящее время ситуация на перевале нормальная, каких-либо проблем в движении нет», - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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