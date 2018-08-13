Автомобильная федерация Азербайджана организует очередной пробег и выставку классических авто (ВИДЕО)

13 августа 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автомобильная федерация Азербайджана 26 августа организует очередной пробег и выставку классических автомобилей, в связи с чем Федерация приглашает к участию в мероприятии владельцев и любителей классических автомобилей. Об этом говорится в сообщении Федерации, распространенном в понедельник.

Владельцы классических автомобилей производства до 1980 года могут зарегистрироваться до 18:00 22 августа.

Лица, желающие зарегистрировать автомобиль для участия в пробеге и выставке, могут обращаться по телефонам Федерации (012) 505 60 03 или (050) 295 01 00, электронному адресу office@faa.az

Прошедшие регистрацию автомобили и их владельцы 26 августа в 15:30 должны находиться перед Центром Гейдара Алиева.

Пробег, который возьмет старт от Центра Гейдара Алиева, продолжится по центральным улицам Баку.

После пробега в парке Центра будут организованы концерт и развлекательная программа

(Текст: Кямаля Сеидова)

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