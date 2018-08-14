БАКУ /Trend/ - С 20 августа меняется график работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal", говорится в сообщении Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям, распространенном во вторник.

Так, с понедельника по пятницу Центры будут работать с 09:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 17:00.

Лишь в Центрах "ASAN Kommunal" воскресенье будет нерабочим днем.

Изменится также график работы call-center 108, который с понедельника по пятницу будет работать с 09:00 до 18:00, в субботу - с 09:00 до 13:00.

Напомним, что в настоящее время функционируют 13 Центров Службы "ASAN" и два Центра "ASAN Kommunal".

(Текст: Кямаля Сеидова)

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