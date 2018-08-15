Прикаспийские государства будут вести совместную борьбу с браконьерством

БАКУ /Trend/ - На второй сессии Комиссии по охране, эффективному использованию и совместному управлению водных биоресурсов Каспийского моря, которая пройдет в ноябре этого года, будет подписан протокол между прикаспийскими государствами по совместной борьбе с браконьерством на Каспии. Об этом в среду сказал Trend директор НИИ рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

По его словам, на основании этого протокола правоохранительные органы, погранвойска прикаспийских государств будут осуществлять совместные меры по борьбе с браконьерством.

Директор НИИ подчеркнул, что для увеличения популяции осетровых необходимо пресечь их незаконный вылов. Для этого должны прилагаться совместные усилия на региональном уровне, а также важно сотрудничество правоохранительных органов прикаспийских стран.

По словам Ахундова, на второй сессии Комиссии ожидается представление окончательного варианта проекта межправительственного соглашения о введении моратория на промышленный вылов осетровых на Каспии.

Директор НИИ напомнил, что на третьем саммите глав государств прикаспийских стран, состоявшемся в Баку в ноябре 2010 года, правительствам было поручено подготовить межправительственное соглашение о введении моратория на промышленный вылов осетровых. «На сессии вышеназванной Комиссии, состоявшейся в конце 2010 года, было принято решение о том, чтобы до подписания данного соглашения прикаспийские государства применяли технический мораторий. Это означает, что, несмотря на отсутствие межправительственного соглашения, страны договорились о невылове осетровых. Их вылов может осуществляться лишь с целью разведения, и частично, то есть в малом объеме, в научно-исследовательских целях. Начиная с 2011 года, прикаспийские государства ежегодно продлевают срок моратория. После подписания межправительственного соглашения мораторий будет введен официально», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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