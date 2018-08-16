Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла

16 августа 2018 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла. Ожидается умеренный северо-восточный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ветер восточный. Ночью - 20-25, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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