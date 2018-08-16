В Баку почтена память Магсуда Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг члены правления Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "ALYANS" посетили могилу первого председателя Объединения и близкого соратника великого лидера Гейдара Алиева Магсуда Аловсат оглу Мамедова.
Члены "ALYANS" почтили память Магсуда Мамедова, возложили венок к его могиле.
Члены правления Объединения рассказали о деятельности Магсуда Мамедова, отметили вклад, внесенный им в развитие органов спецслужб Азербайджана.
Было отмечено, что Магсуд Мамедов всегда питал безграничную любовь к Азербайджану, проявлял большую самоотверженность во имя Родины.
Отметим, что Общественное объединение ветеранов органов спецслужб Азербайджана "ALYANS" объединяет в своих рядах более 600 членов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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