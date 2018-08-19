Испытываю гордость, что в Азербайджане арена гимнастики мирового уровня - зрительница

19 августа 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У нас в стране арена гимнастики мирового уровня, и я, как гражданка Азербайджана испытываю чувство гордости, сказала Trend зрительница международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" Ляман Гаджиева.

По словам зрительницы в стране уделяется большое внимание спорту, проводится работа по привлечению детей и подростков к спорту, организуются масштабные международные и республиканские мероприятия.

"Уже несколько раз посещаю соревнования в Национальной арене гимнастики, и могу сказать, что организация здесь на очень высоком уровне. Среди зрителей много детей, они видят, как великолепно проходит турнир, это прививает им интерес к гимнастике, придает стимул заниматься спортом", - сказала зрительница.

Ляман Гаджиева пожелала всем юным азербайджанским гимнасткам, участвующим в международном турнире "GymBala" большой удачи.

"Желаю, чтобы в дальнейшем они достойно представляли Азербайджан на международной арене. Они наша гордость", - подчеркнула зрительница.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

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