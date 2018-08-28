Дорожная полиция Баку предупредила владельцев ряда транспортных средств

28 августа 2018 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное управление дорожной полиции города Баку предупредило владельцев грузовых автомобилей и автобусов о необходимости прохождения технического осмотра.

Как сообщил во вторник Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Вагиф Асадов, с первого августа начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов, и эта работа продлится до 31-го октября.

Начальник отдела отметил, что владельцы грузовых автомобилей и автобусов должны направить свои транспортные средства в диагностический центр, расположенный на первом километре дороги Забрат-Маштага.

«Мы в очередной раз обращаемся к владельцам грузовых автомобилей и автобусов, чтобы их транспортные средства во время прошли техосмотр, так как по истечении указанного срока не прошедшие осмотра автомобили будут оштрафованы. Напоминаем, что физические лица, автомобили которых не прошли технический осмотр, будут оштрафованы на сумму в 50 манатов, должностные лица – на сумму в 100 манатов, юридические лица – в 300 манатов», - отметил Асадов.

Технический осмотр грузовых автомобилей и автобусов будет проходить с первого августа по 31 октября включительно. Грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой в 3,5 тонны и меньше должны проходить техосмотр на пятый, седьмой, девятый и 11 год с момента их производства, а затем ежегодно. Грузовые автомобили с разрешенной массой выше 3,5 тонны должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно. Автобусы также должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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