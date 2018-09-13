В Баку выросло число вызовов в связи с заболеваниями нервной системы - минздрав

13 сентября 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев текущего года в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило, в общей сложности, 486 722 обращений, в результате чего были госпитализированы 43 220 граждан, говорится в сообщении минздрава, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, 57 670 обращений были связаны с проблемами детей, и в результате чего 7 833 ребенка были госпитализированы. Благодаря предпринятым реанимационным мерам за этот период удалось вывести из тяжелого состояния и спасти жизнь более 2 100 граждан страны.

За указанный период 101 098 человек обратились в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы, из них госпитализированы 8 768, в связи с инфарктом миокарда обратились 689 человек, из них госпитализированы 649 человек. Кроме этого, 2 541 гражданин обратились в связи с инсультом, из них 2 220 госпитализированы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений в связи с инсультом увеличилось.

Из-за роста обращений, связанных с заболеваниями нервной системы, с целью повышения качества медицинской помощи, оказываемой этим больным, организованы специализированные бригады врачей, неоднократно участвовавших в курсах квалификации по неврологии.

В сообщении говорится, что 1 907 обращений поступило в связи с родами, госпитализировано 1 887 женщин.

В общей статистике обращений 16 679 были связаны с несчастными случаями, госпитализировано 11 553 человек, 1 632 обращения - с травмами при ДТП, госпитализировано – 1 417. Общее число пострадавших от травм составило 13 665 человек, госпитализировано 8 871. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось.

Помимо этого, 254 гражданам без определенного места жительства была предоставлена первичная медицинская помощь, и они были госпитализированы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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