Многие важные события, отраженные в «Китаби-Деде Горгуд», происходили в Иреванском ханстве - Ягуб Махмудов

20 сентября 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переселенные на азербайджанские земли армянские вандалы для того, чтобы изгнать местное тюрко-мусульманское население, сравняли с землей их религиозные места поклонения – более 300 мечетей, многочисленные минареты, а также гробницы, святилища и кладбища.

Об этом в четверг сказал директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов.

По его словам, вандалы в первую очередь уничтожили старинные мечети в Иреване.

Директор института также отметил, что многие важные события, отраженные в эпосе «Китаби-Деде Горгуд», происходили на территории Иреванского ханства.

Академик напомнил, что Ханский дворец был построен в 1578 году иреванским беклярбеком азербайджанского государства Сефевидов Тохмаг ханом, и добавил, что армянские вандалы разрушили Ханский (Сардарский) дворец и построили на его месте коньячный завод.

«Официальные лица Еревана сегодня не могут продемонстрировать зарубежным гостям хотя бы один исторический памятник, принадлежащий армянам, возраст которого более 200 лет», - отметил Махмудов.

Отметим, что в Институте истории сегодня состоялась презентация четырех изданных брошюр по истории Иреванского ханства, переведенных на армянский и персидский языки. Презентация была осуществлена при совместной поддержке Института истории НАНА и Общественного объединения историков Азербайджана.

«Иреванское ханство. Российская оккупация и переселение армян на земли Северного Азербайджана», а также другие фундаментальные исследования были подготовлены по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Брошюры по истории Иреванского ханства были изданы Общественным объединением историков Азербайджана в рамках проекта, профинансированного Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана. Руководителем проекта и научным редактором изданий является директор Института истории, академик Ягуб Махмудов, техническим редактором – доктор философии Мехри Ханбабаева.

Отметим, что издания о Иреванском ханстве ранее были напечатаны на английском и русском языках. В настоящее время готовятся издания брошюр на испанском и арабском языках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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