В азербайджанских школах начали применять образовательных роботов

БАКУ /Trend/ - Управление информатизации системы образования министерства образования Азербайджана на основе заказа обеспечила пять школ образовательными роботами Lego Education Mindstorms EV3, говорится в сообщении министерства образования.

Комнаты информатики общеобразовательных школ оформляются в соответствие с образовательными решениями Lego Education, оснащаются мебелью для оборудования. Учителя школ участвуют в тренингах, проводимых зарубежными специалистами, получают знания о программировании роботов, об их применении и интеграции в системе образования.

Комплекты роботов состоят из чипа-контроллера Brick, конструкторов Lego и частей программного обеспечения на основе блока. Используя конструктор, ученики собирают необходимые для них модели и программируют эту модель чипом Brick для того, чтобы она смогла двигаться и выполнять запрограммированные задания. Помимо основного комплекта Midstorms EV3, для выполнения специфических заданий по различным предметам школам раздается комплект Expansion.

С этого года планируется раздавать комплекты оборудования, которые будут использоваться на уроках физики и информатики. Кроме этого, с нового учебного года 12 школ также получат комплекты роботов Lego Education WeDo 2.0, предусмотренные для учеников начальных классов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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