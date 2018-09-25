Сегодня нет болезней, которые невозможно вылечить в Азербайджане – глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Сегодня нет болезней, которые невозможно вылечить в Азербайджане.

Об этом во вторник на заседании парламентского комитета по здравоохранению сказал глава комитета Ахлиман Амирасланов.

По его словам, материально-техническая база позволяет лечить все заболевания.

«Порой среди людей ведется неправильная пропаганда. Иногда говорят, что где-то есть препарат, который вылечит твою болезнь. Это абсолютная ложь. Людей необходимо правильно направлять. Раньше Азербайджан отставал в технологической сфере, однако сейчас медицинские учреждения оснащены современными технологиями», - сказал глава комитета.

Амирасланов подчеркнул, что есть болезни, перед которыми медицинская наука пока бессильна, но их не много.

«И это безнравственно, когда таких больных ложно информируют. Случается, что эти люди продают дома, лечатся за границей, но результата нет", - сказал Амирасланов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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