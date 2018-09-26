В Азербайджане увеличилось число онкобольных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число больных онкологическими заболеваниями.

В 2016 году в стране было зарегистрировано 43 927 онкологических больных, в 2015 году – 40 653 онкологических больных.

В 2017 году в Азербайджане 11192 пациентам был впервые поставлен диагноз онкологических заболеваний, что больше по сравнению с прежним годом. В 2015 году было зарегистрировано 10 183 пациентов, которым впервые был поставлен диагноз онкологического заболевания. В 2016 году зарегистрировано 10 807 пациентов.

В 2017 году 5415 зарегистрированных онкологических больных составили мужчины, 5 777 – женщины. Из пациентов, которым был впервые поставлен диагноз онкологического заболевания, 99 - это дети до 13 лет, 31 пациент – дети в возрасте от 14 до 17 лет. 279 пациентов – лица в возрасте 18-29 лет, 250 пациентов – в возрасте 30-34 лет, 380 пациентов – в возрасте 35-39 лет, 5 121 пациентов – в возрасте 59 лет, 5 032 пациентов – в возрасте 60 и выше лет.

В прошлом году у 1 967 пациентов был обнаружен рак молочной железы, у 1 304 – рак трахеи, бронхов, легких, у 1 235 пациентов – рак желудка, у 528 пациентов – рак кишечника, 469 пациентов – рак пищевода, 201 пациентов – рак ротовой полости и глотки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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