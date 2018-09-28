В рамках Фестиваля Насими в Шамахы прошло дефиле "Чувствительная мода" (ФОТО)

ШАМАХЫ /Trend/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), в селе Мейсари Шамахинского района состоялось открытие Международного пункта этического дизайна под названием «Чувствительная мода». Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Гостям и участникам фестиваля было представлено дефиле. Отметим, что проект основан на идее пространства, созданного на основе материалов, систематически публикуемых в последние несколько лет в журнале «Баку» под заголовком “ЭКО. Модный маршрут”, который направлен на информирование и просвещение об экологической чувствительности при производстве одежды и предметов интерьера, повторном производстве, восстановлении забытых и вышедших из употребления традиционных методах и технологиях производства, а также несет функции демонстрационного салона и салона продаж. Здесь были представлены работы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, демонстрировались стили одежды, которые использовались в Азербайджане на протяжении столетий, одежда, украшенная различным национальным орнаментом, которая была в моде в разные периоды.

Следует отметить, что этическая мода в целом, и эко-мода в частности, уже давно стали популярными направлениями, которые развивают многие модные Дома, выступающие за чистую среду. Само понятие этическая мода связано с производством одежды из органических и переработанных материалов, а также социально-ответственного отношения к работникам, участвующим во всей цепи производства.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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