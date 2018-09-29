Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), продолжает радовать зрителей и участников своими интересными проектами. Второй день был ознаменован официальным открытием Фестиваля Насими в Центре Гейдара Алиева и представлением сразу трех интересных экспозиций "Живая жизнь", "Хуруфиййе" и "77 миллионов картин". Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

На церемонии открытия вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приветствовала участников и гостей Фестиваля Насими.

"Впервые мы проводим Фестиваль Насими и выражаем уверенность, что фестиваль как в Азербайджане, так и во всем мире откроет новую страницу в развитии искусства музыки и поэзии", - сказала Лейла Алиева, рассказав о представленных экспозициях и прочитав цитату из произведения Насими.

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь:

Я суть, я не имею места — и в бытие я не вмещусь.

В своем выступлении представитель Фонда искусств Барджил Объединенных Арабских Эмиратов (BarjeelFoundation) Чарльз Покока высоко оценил проведение Фестиваля Насими, направленного на созидание и пропаганду высоких человеческих ценностей, поздравив организаторов со знаменательным событием, которая стала яркой вехой мировой культуры.

Почетным гостем фестиваля является Мухаммед Насими, потомок Насими, который был приглашен в Баку из сирийского города Халеб, где покоится великий поэт. От имени семьи Насими он выразил признательность за организацию прекрасного Фестиваля Насими.

"Я счастлив и горд совершить визит на родину нашего прадеда Имадеддина Насими, в прекрасную страну Азербайджан. Этот фестиваль достоин имени Насими, потому что всегда пропагандировал общемировые и человеческие ценности, был великим шейхом и исламским философом", - сказал Мухаммед Насими.

Далее гости с большим интересом осмотрели экспозиции.

После демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси, открылась выставка "Живая жизнь"(Live Life), организованная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейлы Алиевой. Выставка носит цель привлечения внимания к проблемам окружающей среды, охране природы, а также просвещения общественности о роли искусства в этой сфере.

В экспозиции демонстрируются произведения вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, азербайджанских художников Марьям Алекберли, Айсель Гейдаровой, Наили Султан, Рагима Чопурова, видеографа Тимура Оздамирова, которые были ранее представлены в выше названных городах. В экспозиции также представлены работы художников Васифа Наджафзаде и Хазара Набиева (Азербайджан), Андреаса Аль Чрейки (Сирия), Девида "Dante" Мчедлишвили (Грузия), Виктора Семенова (Россия), Дженнифер Уэсткон (Франция) и Сабины Бурместер (Германия). Гостям представлено более двухсот работ.

Основу экспозиции составляют произведения Лейлы Алиевой: её черно-белые картины со сложными, продуманными витиеватыми элементами, яркие и романтические живописные работы, изображающие редких животных и птиц в фантастическом облике, будто со страниц сказок или вышедшие из преданий коренных народов из разных уголков Земли. Главный смысл произведений - понимание хрупкости и уязвимости природы, находящейся на грани исчезновения и этот окружающий мир обязательно нужно защищать.

Вторая выставка "Хуруфиййе – искусство и идентичность" состоит из более тридцати произведений живописи, графики и скульптуры Фонда искусств Барджил Объединенных Арабских Эмиратов (BarjeelFoundation). Это произведения современных художников, проживающих в ряде арабских стран – Мухаммеда Хаддана, Кямала Буллата, Ахмеда Матера и других, которые представляют течение под названием "хуруфиййе" (изображения, основанные на буквах, каллиграфии), широко распространившееся за последние 20 лет. Как известно Насими был сторонником хуруфизма- одной из ветвей суфизма - учения о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. У хуруфитов число 7 считается священной цифрой. Создателем этой ветви был Фазлуллах Наими, учитель Насими. Основателем такого течения в современном искусстве стал иракский художник Мадиха Омар (1908-2005), который жил в США и делал эксперименты с арабскими буквами. Работы художника занимают центральное место в данной экспозиции. Здесь также представлено несколько работ заслуженного художника Азербайджана Тарлана Горчу.

Третья экспозиция представлена в виде музыкальной и видео-арт инсталляций под названием "77 миллионов картин" создателя музыкального жанра "эмбиентной музыки", видного британского композитора Брайана Ино (Brian Eno). Сама идея "77 миллионов картин" берет свое начало еще в 2005 году, когда Брайан Иноэкспериментировал в сфере цифрового искусства, фокусируя множество разных проекций на одной точке и создавая тем самым уникальное изображение. Он использовал тогда программное обеспечение, позволяющее случайным образом выбирать проецируемые изображения и создавать из них бесконечное множество самых разных сочетаний. Развитие технологий дало ему возможность создать то, что мы имеем сейчас: 77 миллионов автоматически сгенерированных комбинаций музыки и изображений. До этого данное произведение демонстрировалось в Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Барселоне, Сиднее, Мехико, Кейптауне, Риме и других городах.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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