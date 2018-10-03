Автомобильная федерация Азербайджана объявляет прием в школу дрифта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявляется прием в школу дрифта, созданную Автомобильной федерацией Азербайджана, говорится в сообщении Федерации, распространенном в среду.

Курсы в школе дрифта будут проводить эксперты Международной автомобильной федерации. Курсы для детей будут проводить чемпион Ирландии и Великобритании по дрифту Дуэйн МакКивер, чемпион Германии и Нидерландов Себастьян Фонтижн, атлет "Red Bull", троекратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук.

Цель в открытии школы дрифта - развить автомобильный спорт, повысить интерес к этой сфере, воспитать местных спортсменов и специалистов, которые смогут представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Лица, желающие пройти регистрацию, могут до 9 октября обращаться по адресу office@faa.az или позвонить по телефону 050 295 01 00.

Участие в уроках по дрифту платное.

Первые уроки будут проведены с 11 по 14 октября на территории Приморского национального парка.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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