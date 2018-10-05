Азербайджан хочет привлечь туристов из Малайзии, Сингапура и Индонезии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хочет привлечь туристов из Сингапура, Малайзии и Индонезии, а также увеличить число туристов, прибывающих из Пакистана. Об этом сообщил Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по привлечению туристов из Сингапура, Малайзии, Пакистана и Индонезии.

"В конце октября будет подписан меморандум с крупной Ассоциацией туризма Малайзии для налаживания взаимного сотрудничества. А затем туристический потенциал Азербайджана будет пропагандироваться на крупной выставке туризма в Сингапуре", - сказал он.

Председатель Ассоциации добавил, что в настоящее время между Азербайджаном и перечисленными странами нет прямого авиасообщения.

"Надеюсь, что в 2019 году будут прямые рейсы в страны Азии, а также в Индию и Пакистан. Потому что уже есть интерес, и было бы полезным это учесть", - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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