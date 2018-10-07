Чемпионат по аэробной гимнастике в Баку подарил азербайджанской спортсменке яркие впечатления

БАКУ /Trend/ - Юная азербайджанская гимнастка Дилара Гурбанова испытывает яркие эмоции после выступления на IV Открытом чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике.

"Я очень старалась, выступила неплохо, конечно, можно было и лучше. Участвуя в таких турнирах, как Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике я получаю много ярких впечатлений, эмоций и огромный опыт", - сказала гимнастка.

По словам Дилары Гурбановой, она рада выступать в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Мне очень нравится организация чемпионата, наша Национальная арена гимнастики – большая, выходишь в зал, и дух захватывает. Мне здесь очень нравится", - добавила она.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте – 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

(Автор: Джани Бабаева)

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