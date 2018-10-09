AzTA: Фотографии ряда сдаваемых в аренду квартир в онлайн-системах не соответствуют их реальному состоянию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане встречаются случаи, когда фотографии квартир, выставленных для сдачи аренду на интернет ресурсе www.booking.com и в других известных системах по найму квартир, не соответствуют их реальному состоянию. Об этом во вторник сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы Ассоциации, некоторые лица в Азербайджане размещают в онлайн-системах фотографии своих квартир, или квартир, взятых ими в аренду. Однако из обращений, поступивших в AzTA, стало известно, что в системе размещаются фотографии не о реальном их состоянии, и при приезде туристы сталкиваются с не соответствующей норме санитарно-гигиенической обстановкой. «Потом туристы начинают делиться различными мнениями в социальных сетях, а это не на пользу азербайджанскому туризму», - сказал Багиров.

Багиров добавил, что во избежание подобных случаев представителям онлайн-систем в Азербайджане было рекомендовано размещать фотографии квартир после определенной проверки. «Поскольку мы часто сталкиваемся с многочисленными проблемами по этому вопросу, то сообщили представителям этих систем в Азербайджане, чтобы они размещали фотографии квартир в систему только после проверки. В противном случае лица, разместившие эти фотографии в системе, будут исключены из нее», - отметил глава AzTA.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.