В Азербайджане предложено увеличить штрафы за уничтожение зеленых насаждений

11 октября 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось в Кабмин в связи с уничтожением зеленых насаждений, сказал в четверг замминистра Фирдовси Алиев.

По его словам, в обращении предлагается в пять раз повысить штрафы за уничтожение зеленых насаждений. «В ближайшее время медиа будут проинформированы о принятом решении», - сказал Алиев.

Замминистра отметил, что за последние десять лет ОАО «Азерландшафт» посадило 5,4 миллиона деревьев на Абшеронском полуострове и вдоль магистралей.

«Процесс будет продолжен в направлениях Баку-Газах, Алят-Астара и Баку-Гусар», - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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