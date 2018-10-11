В Азербайджане начались уроки в школе дрифта (ФОТО)

11 октября 2018 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошли первые занятия школы дрифта Автомобильной федерации Азербайджана. Уроки проводят эксперты федерации, говорится в четверг в сообщении организации.

Уроки, организуемые на территории Приморского национального парка, проводят чемпион Ирландии и Великобритании по дрифту Дуэйн МакКивер, чемпион Германии и Нидерландов Себастьян Фонтижн, атлет "Red Bull", трехкратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук. На уроках изучаются основы, элементы дрифта.

Уроки продлятся до 14 октября. Желающие зарегистрироваться для участие в уроках по дрифту могут обратиться по адресу: office@faa.az или позвонить по номеру 050 295 01 00.

Цель открытия школы дрифта - развитие автомобильного спорта, повышение интереса к этой сфере, воспитание местных спортсменов и специалистов, которые смогут представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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