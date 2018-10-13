Автомобильная федерация Азербайджана участвует в XII международной выставке образования (ФОТО)

13 октября 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) принимает участие в XII международной выставке образования "Education 2018", которая проходит в Бакинском Экспоцентре, говорится в сообщении AAF, распространенном в субботу.

На выставке, которая проходит под девизом «Инвестируйте в будущее детей», в рамках кампаний «Спасем детей», «Безопасные школьные дороги», и «Убавь скорость ради детей», проводимых в Азербайджане Международной автомобильной федерацией, представлены проекты AAF.

На стенде Федерации также представлены издания просветительского характера о правилах дорожного движения для детей.

На выставке, в рамках совместного проекта AAF и министерства образования, для малолетних детей также проводятся интерактивные уроки по безопасности дорожного движения.

Выставка "Education 2018" завершится 13 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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