Завтра ночью в Баку местами возможны дожди

17 октября 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, южный ветер вечером сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 19-22, в Баку ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление с 769 миллиметров ртутного столба снизится до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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