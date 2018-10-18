В Азербайджане втрое увеличилось число желающих работать учителем

18 октября 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение пяти лет после принятия Государственной стратегии развития образования в Азербайджане в этой сфере наблюдается положительная динамика.

Об этом в четверг во время выступления на семинаре на тему «Новшества в дополнительном образовании работников образования» сказала директор Института профессионального развития работников образования Вафа Ягублу.

По ее словам, эта стратегия также играет особую роль в совершенствовании подготовки учителей и росте общественного авторитета профессии учителя.

«Неслучайно, что в конкурсе по приему учителей на работу на 2018/2019 учебный год приняли участие около 50 тысяч человек, более пяти тысяч учителей были приняты на работу. По сравнению с предыдущими годами в три раза увеличилось число желающих стать учителем», - добавила директор института.

Ягублу также сказала, что на последних приемных экзаменах в вузы из абитуриентов, набравших 500 и более баллов, 2090 человек выбрали специальность учителя.

Директор института отметила, что в 2018 году в двух городах и 32 районах 12 050 учителей прошли курсы повышения квалификации.

«В целом в 2018 году более 28 тысяч человек приняли участие в курсах повышения квалификации в Баку и регионах», - добавила Ягублу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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