В Азербайджане пройдет пробный экзамен для желающих поступить на госслужбу

4 января 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет электронный пробный экзамен для лиц, желающих быть принятыми на госслужбу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Пробный экзамен будет проведен 19 января по группам AA, AB, AC, BA, BB. Экзамен начнется в 10:00.

Кандидаты сдают экзамен в здании ГЭЦ (Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) в электронной форме.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене началась с 4 января и завершится 19 января в 9:00.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банки Азербайджана увеличили продажу долларов
Финансы 20:40
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные
Общество 20:23
Физическим лицам в Азербайджане будет возмещаться часть НДС
Бизнес 20:13
Белорусская компания готова наладить совместное производство электробусов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 19:58
Саудовская Аравия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере инвестиций и туризма
Бизнес 19:16
Азербайджан намерен увеличить в 2019 году экспорт граната
Общество 19:14
Лента новостей
США не собираются покидать Ближний Восток, несмотря на вывод войск из Сирии
США 22:01
В бакинском метро скончался пассажир
Происшествия 21:55
Глава ФРС США заявил, что не собирается уходить в отставку
США 21:28
ИВ Баку предупредила водителей в связи с ветреной погодой
Общество 21:13
Помпео посетит страны Ближнего Востока 8-15 января
США 20:57
Банки Азербайджана увеличили продажу долларов
Финансы 20:40
Удивительный повар Илькин Акперзаде: Когда на базаре началась перестрелка (ФОТО)
Интервью 20:33
В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек
Другие страны 20:33
Китай 5 лет подряд становится лидером по количеству отправлений экспресс-посылок
Китай 20:25