В Азербайджане пройдет пробный экзамен для желающих поступить на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет электронный пробный экзамен для лиц, желающих быть принятыми на госслужбу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Пробный экзамен будет проведен 19 января по группам AA, AB, AC, BA, BB. Экзамен начнется в 10:00.

Кандидаты сдают экзамен в здании ГЭЦ (Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) в электронной форме.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене началась с 4 января и завершится 19 января в 9:00.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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