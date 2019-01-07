МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с опасностью отравления угарным газом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным происшествиям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению, предупредив об опасности отравления угарным газом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В обращении говорится, что нарушение правил безопасности во время использования газовых приборов на фоне повышения потребности населения в природном газе в зимний сезон создает угрозу отравления угарным газом.

Чтобы не столкнуться с подобной опасностью, могущей привести к смертельному исходу, необходимо соблюдать следующие правила:

- газовый прибор должен быть исправным и соответствовать стандартам;

- высота потолка в помещении, где установлен газовый прибор, должна быть не ниже 2,2 метров;

- система дымохода должна исправно функционировать, форточка должна быть открыта;

- в ванной комнате должна быть исправная вентиляционная труба, в нижней части двери просверлены отверстия;

- дымоходы должны прочищаться дважды в год.

Угарный газ не имеет запаха, и не ощущается!

Признаки отравления угарным газом: головная боль, головокружение, тошнота, вялость.

В случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо вынести на чистый воздух, освободить от одежды, затрудняющей дыхание, вызвать неотложную скорую помощь.

Несоблюдение приведенных правил опасно для жизни! В случае опасности звонить по номеру телефона «112»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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