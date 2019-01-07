В Баку проведен экзамен экстерном для лиц, не получивших полное среднее образование

7 января 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление образования по городу Баку в понедельник провело экзамен экстерном, сообщает Trend со ссылкой на Управление.

В экзамене приняли участие лица, которые не завершили полное среднее образование (XI класс) в прежние годы.

В экзамене, который был проведен в полной средней школе номер 258, приняли участие 102 человека. Экстерны сдавали экзамены по шести предметам (родной язык, литература, химия, физика, математика и информатика). Лица, обучавшиеся в русском секторе, дополнительно будут сдавать азербайджанский язык.

Экзамены продолжатся 8 января по другим предметам (история Азербайджана, общая история, биология, география и иностранный язык).

Лица, успешно сдавшие экзамены, получат право участвовать в выпускных экзаменах Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по уровню полного среднего образования для получения аттестата.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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