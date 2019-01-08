В некоторых участках Каспийского моря наблюдается уменьшение солености

8 января 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В водах азербайджанской части Каспийского моря в регионе Набрани, «Нефтяных Камнях» и Лянкярани наблюдается уменьшение солености.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По словам замдиректора, об этом стало известно во время исследований, проведенных в связи с влиянием глобальных изменений климата на гидрофизические участки Каспийского моря и динамику берегов на основе данных спутника Azersky и других спутников.

Анализ данных многолетнего наблюдения (1961-2017 годы) Каспийского моря в Лянкярани, «Нефтяных Камнях» и Набрани показывает, что на этих участках повысился уровень поверхностных вод, а также уменьшилась соленость воды.

В морской акватории Лянкярани наблюдалось повышение среднегодовой скорости ветра, в морской акватории в «Нефтяных Камнях» с 1961 по 1999 год наблюдалось повышение среднегодовой скорости ветра, с 2000 по 2010 год среднегодовая скорость ветра снизилась, а с 2011 по 2017 год - вновь повысилась. В морской акватории в Набрани среднегодовая скорость ветра снизилась.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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