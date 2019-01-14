В Баку состоятся экзамены экстерном для одаренных учеников

14 января 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 220-ой школе-лицее в Баку 14-15 января состоятся экзамены экстерном для одаренных учеников, желающих экстерном окончить уровни общего образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

В экзаменах экстерном, состоящих из тестового тура и собеседования, вопросы будут подготовлены в соответствии с программами предметов.

Результаты экзаменов по пятибалльной шкале будет оценивать комиссия Управления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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