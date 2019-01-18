В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная трагедии 20 января

18 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная трагедии 20 января.

Об этом была достигнута договоренность между посольством Азербайджана в Швейцарии и Акционерным обществом "Почта Швейцарии" ("Schweizerische Post" AG), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

Эти почтовые марки выпущены в некоммерческих целях и будут использоваться посольством.

Также этим марки будут отправлены заинтересованным сторонам.

Также посольством будут проведенные различные мероприятия по просвещению общественности Швейцарии о трагедии 20 января.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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