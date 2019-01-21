В Баку начинается подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы Межбанка и других лиц

21 января 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинается подготовительное заседание суда по уголовному делу экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева и других лиц, сообщает в понедельник Trend.

21 декабря прошлого года Гаджиеву и другим было предъявлено дополнительное обвинение. Следствие по уголовному делу было завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно совместному сообщению МВД и Генпрокуратуры, экс-председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев был обвинен в присвоении денежных средств банка в крупном размере и по другим фактам, и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 гг. по указанию Гаджиева, являвшегося председателем правления Межбанка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договора по купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 млрд долларов США и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов), и проводились незаконные вексельные операции. Кроме того, у следствия появились обоснованные подозрения в том, что по указанию Гаджиева в тот период посредством других лиц были заключены многочисленные кредитные договора, 900 млн манатов были переведены из банка на другие счета и присвоены. Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 млрд манатов, и в том, что в 2011-2014 гг. Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 млн 752 тыс. манатов по ООО «Азторг», фактически совместно руководимым им и Халиловым.

По указанным эпизодам следствие предъявило Джахангиру Гаджиеву обвинение в присвоении в крупном размере и легализации организованной группой денежных средств, полученных преступным путем, уклонении от налогов и по другим статьям, Дуньямину Халилову и остальным 20 лицам - в присвоении денежных средств и по другим статьям.

(Автор: Самир Али Текст: Кямаля Сеидова)

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