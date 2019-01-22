Полиция Баку официально предупредила участников митинга т.к. "Нацсовета"

22 января 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сделано официальное предупреждение организаторам митинга, проведенного 19 января в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку и Бакинскую городскую прокуратуру, 19 января на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью столицы митинг так называемого "Национального совета".

После митинга группа его участников предприняла попытку провести незаконное шествие на улице Шарифзаде Ясамальского района и вблизи станции метро «Иншаатчылар», что противоречит положениям закона «О свободе собраний».

В это время были совершены такие противозаконные действия, как создание среди населения паники, страха, проявление грубости в отношении граждан, нарушение их прав на отдых и неподчинение сотрудникам полиции, находящимся на службе на этом участке.

Участники митинги 22 января были приглашены в Главное управление полиции Баку. Им было сделано официальное предупреждение, что в случае повторения в будущем таких незаконных действий, выражающихся в неподчинении законным требованиям представителей власти и нарушающих нормальную деятельность предприятий, управлений и организаций, а также работу транспорта, организаторы и участники таких акций будут привлечены к уголовной ответственности. В их отношении будут приняты самые строгие меры, предусмотренные законодательством.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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