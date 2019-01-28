В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку наружной рекламы до определенного размера

28 января 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощается процедура получения разрешения на строительство и установку наружной рекламы.

Это предусматривает изменение, предложенное в Градостроительный и строительный Кодекс, сообщает в понедельник Trend.

Согласно действующему варианту Кодекса, строительство, установка, конструктивные изменения наружной рекламы разрешает соответствующий орган исполнительной власти.

Согласно новым изменениям предлагается упростить этот порядок: если площадь, где будет установлена реклама, меньше 60 квадратных метров, то получать документ на разрешение не требуется. Порядок установки и демонтажа наружной рекламы определяется соответствующим органом исполнительной власти согласно изменению, предлагаемому в закон «О рекламе».

Эти изменения будут вынесены на обсуждения пленарного заседания Милли Меджлиса 1 февраля текущего года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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