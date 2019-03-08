В Азербайджанском институте теологии прошла встреча на тему "Фактор религии в региональной и международной безопасности" (ФОТО)

8 марта 2019 01:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском институте теологии 6 марта была организована встреча заместителя генерального директора Информационного агентства Trend, эксперта по региональной геополитике Арзу Нагиева со студентами на тему "Фактор религии в региональной и международной безопасности", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт.

Заместитель гендиректора АМИ Trend, эксперт агентства по региональной геополитике Арзу Нагиев выступил с докладом на тему "Фактор религии в региональной и международной безопасности".

Нагиев рассказал о политике региональной и международной безопасности, отметил, что Азербайджан в настоящее время делают очень важную работу как с точки зрения национальной, так и региональной и глобальной безопасности.

Во время семинара Нагиев ответил на многочисленные вопросы студентов, обменялся мнениями с участниками встречи.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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